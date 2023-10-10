شكرا لقرائتكم خبر عن حملة فريد زهران تعكف على الانتهاء من برنامجه.. وتبدأ جولات المحافظات السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، للبدأ فى جولاتها بمحافظات مصر انطلاقا من الأسبوع القادم، لعرض أفكار مرشحهم على قواعد الحزب والمواطنين خلال تلك الجولات.

وتعكف الحملة فى الوقت الراهن، على الانتهاء من برنامجها الانتخابى بالتعاون مع عدد من الخبراء، تمهيدا لإعلانه بشكل مفصل فور قبول أوراق ترشح زهران في الانتخابات الرئاسية المرتقبة.

وبحسب مصدر، تجرى الحملة في الوقت الراهن، لقاءات سياسة مع قيادات الأحزاب المتشابهة في المواقف، علاوة على لقاءات مع شخصيات عامة وسياسية لكسب أكبر عدد من المؤيدين قبل انطلاق سباق الدعاية الانتخابية.