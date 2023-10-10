الصوري التقى مدير عام شركة كهرباء زحلة وتباحثا في بعض الشؤون المحلية

استقبل راعي أبرشية زحلة وبعلبك وتوابعهما للروم الارثوذكس المتروبوليت أنطونيوس الصوري مدير عام شركة كهرباء زحلة أسعد نكد وقد تباحثا في بعض الشؤون المحلية وقضايا الساعة. وأكّد راعي الأبرشية، على "الدور الريادي والمميز الذي تقوم به شركة كهرباء زحلة بإدارة المهندس نكد حيث تؤمن الكهرباء ٢٤/٢٤ مع توفر سرعة الخدمة الممتازة للمشتركين. وأكد سيادته على دعم هذه المؤسسة الرائدة في لبنان لا سيما في ظل الظروف الاستثنائية والصعبة التي يعيشها الوطن".

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