فادي فاضل: عملية "طوفان الأقصى" أعادت القضية الفلسطينية إلى الواجهة لكن من باب مختلف

رأى المدير الدولي لمجموعة "IGS" الدكتور فادي فاضل، في حديث تلفزيوني، أن ما تحدث به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو عن شرق أوسط جديد عنوان كبير، هدفه من خلاله إستعادة الرأي العام الإسرائيلي، لأن ما تعرضت له تل أبيب صدمة كبيرة، معتبراً أن هناك مبالغة في هذا الطرح لأن تغيير الشرق الأوسط يبدأ من تركيا، أي من إقليم كردتسان فالعراق فسوريا ثم لبنان.

ولفت فاضل إلى أن إسرائيل لا تستطيع أن تعيد النظر في الشرق الأوسط، الأمر الذي كان يطمح إليه الرئيس الأميركي السابق جورج بوش وفشل فيه، معتبراً أنه حيث فشلت أميركا لا يمكن أن تنجح إسرائيل لأنها لا تملك المقومات والمعطيات التي كانت لدى الولايات المتحدة.

واعتبر فاضل أن عملية "طوفان الأقصى" أعادت القضية الفلسطينية إلى الواجهة لكن من باب مختلف، أي أنها من خارج الإطار السابق الذي يكون فيه الفلسطينيون هم الضحايا وإسرائيل هي المحتلة، بل الفسطينيون هم الإرهابيون وإسرائيل هي الضحية، مشيراً إلى أن التغطية الغربية لهذه العملية جعلت من حركة "حماس" قوة إرهابية تنقض على المدنيين، لافتاً إلى أنه للمرة الأولى ليس هناك من موقف أوروبي يدين القصف الإسرائيلي الذي يستهدف المدنيين الفلسطينيين.

وأكد أن "حماس"، من منظار الرأي العام الفلسطيني، هي القوة التي جعلت إسرائيل تهرع، لكن السؤال الأساسي هو ماذا بعد، لافتاً إلى أن العملية فرملة التطبيع العربي الإسرائيلي، لكن الدعم للقضية الفلسيطينية لن يكون كما كان عليه في الماضي، حيث لم يعد من الممكن أن تحظى "حماس" بالدعم الذي كانت تحظى عليه في الماضي.

وأوضح فاضل أن القانون الدولي هو إلى جانب الفلسطينيين، لكن في المقابل الهجوم على المدنيين وإحتجازهم هي أعمال أيضاً يدينها القانون الدولي، لافتاً إلى أن إسرائيل قد تفضل، في ظل الدعم الغربي لها، إستمرار الحرب على الذهاب إلى صفقة تبادل أسرى قد تكرس قوة "حماس"، في حين هي تعتبر نفسها اليوم ضحية للإرهاب.

على صعيد متصل، لفت إلى أن إيران معنية بتقوية "حماس" وشنها هذه العملية، لكن في الوقت نفسه، بحسب القانون الدولي، لم يظهر أي عمل يدفع إلى إعتبارها معنية في العمل الذي تعتبره الدول الأوروبية عمل إرهابي، مشيراً إلى أن السعودية من الصعب أن تعيد المفاوضات مع تل أبيب في المرحلة الحالية، معتبراً أن هذه الحرب كانت بمثابة هدية لروسيا كي تلفت النظر إلى أن الغرب فشل في إطار الوصول إلى حل الدولتين وتعزيز أمن إسرائيل، الأمر الذي سيبعد التركيز عن الحرب في أوكرانيا ويسمح لموسكو بالدخول بشكل أكبر في هذه الحرب.