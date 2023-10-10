دفعة مكثفة من الصواريخ أنطلقت من غزة إلى عسقلان مع انتهاء المهلة التي منحتها "القسام" لإخلاء المدينة

أطلقت الفصائل الفلسطينية دفعة مكثفة من الصواريخ من قطاع غزة إلى عسقلان، مع انتهاء المهلة التي منحتها كتائب "القسام" لإخلاء مدينة عسقلان.
وكان قد أعلن الناطق باسم كتائب "القسام" أبو عبيدة، "أننا نمهل سكان مدينة عسقلان المحتلة لمغادرتها قبل الساعة الخامسة من مساء اليوم وقد أعذر من أنذر".
هذا، وشهد قطاع غزّة جولة جديدة من القصف الإسرائيلي الكثيف الذي شمل رفع جنوبي القطاع، فيما سقط عدد من القتلى الفلسطينيين جرّاء هذه الغارات.
بالتوازي، واصلت الفصائل الفلسطينية إطلاق الصواريخ على بلدات غلاف غزّة.
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