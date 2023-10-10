القناة 14 الإسرائيلية: اشتباه في حادث أمني بالمجمع الحكومي في القدس

افادت القناة 14 الإسرائيلية باشتباه في حادث أمني بالمجمع الحكومي في القدس. ولفتت المعلومات الى انه تم رفع حالة الاستنفار في القدس وسط مطاردة الشرطة الاسرائيلية لسيارة مشبوهة في شارع بيغن الرئيسي، المجمع الحكومي مغلق للآن ويمنع الدخول والخروج.

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