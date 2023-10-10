البيت الأبيض: لا نريد مقتل مدنيين في غزة أو إسرائيل

اعلن الناطق باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي إن "الولايات المتحدة لا تريد أن ترى مدنيين أبرياء يقتلون في أي مكان بما في ذلك غزة وإسرائيل"، وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي تتجه فيه الدفعة الأولى من المساعدات الأمنية الأميركية إلى إسرائيل.

واوضح كيربي في مقابلة مع شبكة "سي.إن.إن" الأميركية، "ما نركز عليه هو ضمان حصول إسرائيل على ما تحتاجه للدفاع عن نفسها والتصرف مع حماس فيما تتجه الدفعة الأولى من المساعدات العسكرية إلى إسرائيل أثناء تحدثنا".

وردا على سؤال في شأن ما إذا كانت الولايات المتحدة أصدرت أي تحذيرات لإسرائيل تتعلق بسقوط قتلى مدنيين، قال كيربي "لا نريد رؤية مقتل أي مدنيين أبرياء في أي مكان بالعالم، بما في ذلك بالتأكيد غزة وفي إسرائيل". وأضاف أن "حماس قتلت بالفعل الكثير من المدنيين الأبرياء منذ بدء هجومها على جنوب إسرائيل يوم السبت".