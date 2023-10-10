شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن: بايدن وهاريس سيجتمعان الثلاثاء مع فريق الأمن القومي بشأن إسرائيل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الخليج - وكالات

ذكر البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس سيجتمعان، الثلاثاء، مع فريق مجلس الأمن القومي، بشأن الخطوات المقبلة حيال إسرائيل، بحسب «رويترز».

وعلّق الرئيس الأمريكي جو بايدن، الاثنين، على وجود 11 من مواطنيه في عداد مئات القتلى الذين سقطوا بنيران حركة حماس في هجومها المباغت على إسرائيل صباح السبت، والذي اقتادت خلاله عشرات، بينهم على الأرجح أمريكيون، إلى قطاع غزة؛ حيث تحتجزهم الحركة رهائن. قائلاً: «هذه ليست مأساة بعيدة عنّا»، وفقاً لـ «فرانس برس».

بالموازاة، أعلنت الولايات المتّحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا، في بيان مشترك صدر في أعقاب محادثات نادرة جرت بين قادة الدول الخمس، أنّها «ستدعم جهود إسرائيل للدفاع عن نفسها»، مؤكّدة في الوقت نفسه أنّها تدين بشكل لا لبس فيه الهجوم الذي شنّته حركة حماس على إسرائيل.

في المقابل، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، إن تصاعد حدة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، مثال حي على فشل سياسة الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف خلال لقاء مع رئيس الوزراء العراقي الذي يزور روسيا حالياً، أن واشنطن حاولت التوصل وحدها إلى تسوية في المنطقة.

وقال الكرملين في وقت سابق إنه على اتصال بالجانبين، وسيسعى إلى لعب دور في حل الصراع بينهما.