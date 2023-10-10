شكرا لقرائتكم خبر عن «حماس» تشن هجوماً مكثفاً بمئات الصواريخ على عسقلان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شنت «كتائب القسام» الذراع العسكرية لحركة «حماس»، الثلاثاء، هجوماً مكثفاً بمئات الصواريخ على مدينة عسقلان، رداً على «القصف الإسرائيلي على القطاع وسياسة تهجير المدنيين»، وأكدت «الكتائب» أنها ستواصل دك المدينة حتى تهجير كل سكانها «إذا تواصل تهجير الفلسطينيين في غزة»، ثم الانتقال إلى مدينة أخرى.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، قال الجيش الإسرائيلي: إن صافرات الإنذار دوت في مدينة بئر السبع في الجنوب والتي تبعد 40 كيلومتراً تقريباً عن قطاع غزة، في حين تم استهداف «تل أبيب» ومواقع أخرى بعدة رشقات من الصواريخ. (وكالات)