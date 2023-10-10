انت الان تتابع خبر إسبانيا.. القضاء يرفض طلبا لبرشلونة يخص قضية "نيجريرا" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب صحيفة "آس"، فقد "رفض القضاء الإسباني للمرة الثانية، مشاركة برشلونة في قضية نيجريرا كشاهد خاص".

وكان القضاء الإسباني قد رفض طلب نادي برشلونة للمرة الأولى في 26 حزيران الماضي.

وفسر القاضي خواكين أجوير لوبيز، المشرف على قضية نيجريرا، قراره برفض طلب برشلونة، قائلا: "النادي لا يمكنه اتهام نفسه بالتواطؤ، أي أنه لا يمكنه اتهام نفسه بالجريمة".



وتابع لوبيز: "التهم الموجهة إلى برشلونة تتعلق بارتكاب جريمة رشاوى وفساد رياضي".

وأضاف: "لم يتم التحقيق مع لابورتا في القضية، كما حدث مع بارتوميو وروسيل، بناء على تطبيق قواعد التقادم الجنائي، رغم أنه تم منح مدفوعات لعائلة نيجريرا خلال الفترة الأولى لخوان لابورتا، لذا يعتبر سلوكه مماثلًا لسلوك الرؤساء السابقين".

وأتم "من غير المقبول أن يتهم لابورتا، روسيل وبارتوميو بارتكاب جريمة الإدارة غير العادلة، في حين أن هناك أدلة كافية على أن لابورتا نفسه ارتكب نفس الأفعال التي ارتكبها الرؤساء السابقون".

