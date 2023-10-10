انت الان تتابع خبر البنك الدولي: صراع إسرائيل وغزة صدمة اقتصادية لا نريدها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال بانجا على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في المغرب "إنه مأساة إنسانية وصدمة اقتصادية لا نريدها".

وأضاف، أن "البنوك المركزية كانت قد بدأت تشعر ببعض الثقة بوجود فرصة لتحقيق خفض ناعم للتضخم، وهذا (الصراع) سيجعل الأمر أكثر صعوبة".



وبدأ هجوم حماس، نحو الساعة السادسة والنصف صباح السبت الماضي، بإطلاق نحو خمسة آلاف صاروخ على جنوب إسرائيل تسبب في دوي صفارات الإنذار.

ونجح نحو ألف مقاتل من مقاتلي حركات المقاومة الفلسطينية باجتياز الحواجز الأمنية إلى داخل الأراضي والمستوطنات الإسرائيلية عبر الجو والبحر والبر وقتل وأسر عدد كبير من الجنود الإسرائيليين، في فشل أمني واستخباراتي واسع لم تشهده إسرائيل منذ حرب أكتوبر 1973.

ورد الاحتلال الإسرائيلي، بشن غارات عنيفة على أحياء سكنية بقطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة مئات الفلسطينيين، بينهم أطفال.

