الاحتلال الإسرائيلي يدمر 1200 وحدة سكنية في قطاع غزة

وثقت مؤسسات حقوقية في حصيلتها الأولية، تدمير طائرات الاحتلال الإسرائيلي، 1200 وحدة سكنية بشكل كلي، و13 ألف وحدة سكنية بشكل جزئي، خلال العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الرابع على التوالي، بالإضافة لتدمير عشرات المؤسسات الأهلية والحكومية.
وأفاد الدفاع المدني الفلسطيني، أن الاحتلال الإسرائيلي أطلق قنابل دخانية فسفورية، وقنابل ارتجاجية، شرق وشمال قطاع غزة.
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