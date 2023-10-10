بلينكس تطلق حسابها للأخبار على إنستجرام

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت بلينكس عن إطلاق حسابها للأخبار على إنستجرام بهدف إعطاء مساحة أكبر لتغطية الأحداث وإبراز محتواها الإخباري بشكل أكبر.

وفي سبتمبر الماضي، بدأ إطلاق "بلينكْس" لإشراك جيل الشباب في رواية الأحداث وتغطية الأخبار وسرد القصص.

ويعتبر بليـنكس blinx هو أول "ميديا هَب" من نوعه مولود في العصر الرقمي للارتقاء بمسار رواية الأحداث (storytelling) الأصلية والملهِمة، وتقديم وُجهات النظر المختلفة.

ويهدف بلينكس إلى إشراك جيل الشباب وتمكينه عبر نهج جديد في رواية الأحداث، وتغطية الأخبار، وسرد القصص الرقمية، على تنوّعها واختلافها، على موعد مع إطلاق بليـنكْس (blinx)، وهو الـ "ميديا هَب" الشبابي الرقَمي الجديد في المنطقة.

ويتكون ال "ميديا هب " الرقمي الجديد "بلينكس" من 3 منصات هي موقع شامل وتطبيق للهاتف المحمول وتطبيق للهاتف الذكي، ويضم مجموعة واسعة ومتنوّعة من الوجوه الإعلامية الناشئة والواعدة من صانعي المحتوى ورُواة القصص. ويهدُف إلى تقديم أفضل ما في عالم القصص والفيديو، النوعية والأصلية والفريدة، مع الحرص على إنتاج المحتوى الإعلامي الشامل والمتنوّع والمُلائم ثقافيًا، وتوفير وجهات النظر المختلفة من أبرز المسائل المثارة والملفات المطروحة، وذلك بهدف إشراك جيل الزِد (Gen Z) وجيل الألفية (Millennials) في المحادَثة الرقَمية، عبر تعدُّد المنصّات والأجهزة الذكية.

https://www.instagram.com/blinxnews/