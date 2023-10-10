"موتوه وحرقوا بيته".. الإعدام لـ 4 مدانين بقتل جارهم في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ (الدائرة الأولى)، اليوم الثلاثاء، حضوريًا على ثلاثة متهمين وغيابيًا على متهمة رابعة؛ بإعدامهم شنقًا في إدانتهم بقتل جارهم وشروعهم في قتل شقيقه مستخدمين "الشوم"، ثم إضرامهم النيران في مسكن الضحيتين بإحدى القرى التابعة لمركز الرياض؛ على إثر خلافات بين المدانين الأربعة والمجني عليهما على قطعة أرض زراعية.

صدر الحكم برئاسة المستشار علاء الدين عبده شجاع، وعضوية المستشارين أحمد طاهر شتا، ومهاب عبدالغفار حسن، وسكرتارية محمد رضا، وذلك في أحداث القضية رقم 3026 لسنة 2022 جنح مركز الرياض، والمقيدة برقم 582 لسنة 2023 كلي كفر الشيخ.

كان المستشار سعود محمد نجيب، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية أحال كلا من "محمد.أ.م.هـ"، 29 عامًا، عامل عادي، و"أحمد.م.هـ.ي"، 54 عامًا، عامل زراعي، و"حمادة.ج.ش"، 23 عامًا، عامل عادي، و"اعتماد.ع.م"، ربة منزل، وجميعهم يقيمون بعزبة هلال التابعة لمركز الرياض إلى محكمة جنايات كفر الشيخ لإجراء محاكمتهم عما أسند إليهم.

وتبين من قرار إحالة المتهمين الأربعة إلى محكمة جنايات كفر الشيخ أنهم في يوم 30 أغسطس 2022 بدائرة مركز شرطة الرياض قتلوا المجنى عليه "شريف.ع.ع.م.س"، عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم ا المصمم علي ذلك، وأعدوا لجريمتهم أدوات "شوم"، وتوجهوا إلى مسكن المجني عليه.

وأوضح قرار الإحالة أنه عند مشاهدة المتهمين للمجني عليه كال له المتهم الأول عدة ضربات علي رأسه ومناحي جسده قاصدًا من ذلك إزهاق روحه فأحدث إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته حال تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة للشد من أزره .

كما اقترنت تلك الجناية وتلتها جناية أخرى وهي أنه في ذات الزمان والمكان شرعوا في قتل المجني عليه "محمد.ع.ع.م"، عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك قاصدين إزهاق روحه فأحدثوا إصاباته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق وحال تواجد باقي المتهمين علي مسرح الجريمة للشد من أزره.

وكشفت أوراق القضية أنه تقدمت جناية القتل جناية أخرى ارتكبها المتهمين من أجلها وهي أنه في ذات الزمان والمكان وضعوا عمدًا النار في مسكن المجني عليهما وذلك بأن سكبوا مادة معجلة للاشتعال "الجازولين" علي باب شرفة الطابق الأرضي من المسكن، وأوصلوا بمصدر حراري سريع ذو لهب مما أضرم به النيران، وفقًا لتقرير قسم الأدلة الجنائية المرفق.