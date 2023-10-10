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الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل اثنين من قاداته في الاشتباكات بغلاف غزة

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محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أعلن الاحتلال الإسرائيلي، مقتل الرائد "أفشالوم يائير بيرتس،" من وحدة اليمّام الخاصة، واللواء "مور شكوري"، قائد الدوريات في المنطقة الجنوبية، أثناء الاشتباكات في غلاف غزة.

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أعلنت كتائب القسام، عن مقتل ضباط في جيش الاحتلال الإسرائيلي، أثناء اشتباكات مع المقاومة.

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وقالت كتائب القسام في بيان مقتضب لها بقناتها على التليجرام، إن ضباط برتبة رائد في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي قتلوا أثناء اشتباكات مع كتائب القسام داخل أراضينا المحتلة قبل قليل"

وأطلقت المقاومة الفلسطينية، عملية مفاجئة ضد الاحتلال الإسرائيلي صباح السبت الماضي تحت اسم "طوفان الأقصى" بإطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه المستوطنات القريبة من غلاف غزة، وبموازاة تمت عمليات دخول غير مسبوقة لمقاومين فلسطينيين داخل الأراضي المحتلة.

وأعلن الاحتلال الإسرائيلي حالة الحرب على قطاع غزة وشن مئات الغارات الجوية المدمرة على أبراج ومنازل سكنية ومواقع تابعة لحركة حماس وأراضي زراعية.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل أكثر من 1000 إسرائيلي وإصابة أكثر من 2600 جراء الهجوم الذي نفذته المقاومة الفلسطينية على الاحتلال الإسرائيلي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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