شكرا لقرائتكم خبر عن خطة النواب: بعد تطبيق قانون الضريبة على الدخل يصل حد الإعفاء الضريبى لـ45 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه بعد تعديلات قانون الضريبة على الدخل يصل حد الإعفاء الضريبى إلى 45 ألف جنيه، حيث يتضمن الجدول في القانون من 0 إلى 30 ألف جنيها شهريا إعفاء وبإضافة الإعفاء الشخصى الذى يصل لـ15 ألف جنيه، يصل حد الإحفاء الضريبى إلى 45 ألف جنيها.

وأضاف سالم ، أن حد الإعفاء الضريبى زاد بنسبة 25% إضافية ليصل إلى 45 ألف جنيه بدلًا من 36 ألف جنيه، موضحا أن تعديل القانون يأتي في إطار حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ أسابيع قليلة.

تجدر الإشارة إلى أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وافقت خلال اجتماعها الأحد الماضى، على مشروع قانون الحكومة بشأن تعديل الضريبة على الدخل.

وذكرت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن التعديلات تأتى في إطار التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، بما يضمن تنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية.

ويأتى الهدف من تعديل القانون لتخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل محدودى الدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية فى توزيع عبء الضريبة طبقاً لمستويات الدخول، وبما يتسق مع توجه الدولة إلى زيادة الحد الأدنى للأجور.