شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أبو شامة للقاهرة الإخبارية: فكرة توطين الفلسطينيين فى سيناء شيطانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفي، محمد مصطفى أبو شامة، إن مشروع توطين الفلسطينيين في سيناء فكرة شيطانية نبتت منذ سنوات بعيدة، وكانت في سياق ما روج له قبل سنوات بصفقة القرن، وفي توقيت طرحها تم رفضها من كل الأطراف، وبالطبع هي فكرة غير مقبولة مصريا.

وأضاف عبر شاشة "القاهرة الإخبارية": "أوضحت تصريحات المصادر الأمنية لقناة القاهرة الإخبارية بأن مصر ليست مستباحة، وأن الدولة المصرية لا تسمح بمثل هذا الهراء، فما طرحته بعض الأصوات الإسرائيلية في تقديمها لحل للفلسطينيين تحت وطأة القصف المستمر والعدوان الوحشي الذي يتم على أهالينا في غزة خلال الساعات الأخيرة".

وتابع: "هي فكرة تصفي القضية وتقضي عليها برمتها، وهي جزء من فلسفة إسرائيل التي قامت عليها الدولة الإسرائيلية منذ نشأتها، وقبل إعلان قيامها أواخر الأربعينيات ولجأت لمثل هذه الحلول دائما، بما سمي في الصراع العربي الإسرائيلي بسياسة الأرض المحروقة لإجبار سكان الكثير من المدن الفلسطينية لترك منازلهم والرحيل عنها، وهي ممارسات قديمة انتهجتها إٍسرائيل في أكثر من مناسبة، ونجحت للأسف الشديد في تهجير سكان الأراضي الفلسطيني في الكثير من المناطق واحتلتها بالكامل".