شكرا لقرائتكم خبر عن "الأحرار الاشتراكيين": واقعة تزوير توكيلات لأحد المرشحين المحتملين تخدم أغراض دنيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال طارق درويش، رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، إن تحرير توكيلات مزورة من قبل أنصار أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية المقبلة جريمة مكتملة الأركان، وتتم لصالح أغراض دنيئة وغير مرحب بها بالمجتمع المصرى، لافتًا إلى أنها محاولة من هؤلاء بوقوع تدخلات وألاعيب حتى تبدو الصورة أمام المشهد وكأنها ظلامية، مما يتنافى بالواقع الذى يكشف كيف تسير العملية الانتخابية على الطريق السليم.

وأشار رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، خلال تصريحات خاصة له، إلى أن هذه الواقعة حول تزوير بعض من التوكيلات لصالح أحد المرشحين المحتملين، تهدف إلى تشويه الانتخابات الرئاسية التى تتم وفقًا للقانون ونصوص الدستور، لتكون معبرة عن الديمقراطية الحقيقية التى تجمع قوى المجتمع المصرى، وتكفل حقوق الحريات في الترشح والانتخاب من أجل اختيار رئيس مصر القادم، طبقا لنصوص الدستور وتحديدا مادتي 87 و 92.

جدير بالذكر أنه عثر على 596 نسخة من التوكيلات المزورة "خالية البيانات"، وتم تحديد وضبط صاحب المطبعة التى قامت بطباعة التوكيلات المزورة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وعرضهم على النيابة العامة.