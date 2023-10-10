شكرا لقرائتكم خبر عن سمير فرج: مصر لن تسمح لأى أحد أن يخترق حدودها.. ورسالة الرئيس السيسي واضحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد اللواء سمير فرج، المفكر والخبير الاستراتيجى، على أن مصر لن تسمح بأى أحد أن يخترق حدودها، موضحا أن الشعب المصرى انتفض بعد الحديث الذى خرج من تل أبيب بشأن لجوء سكان قطاع غزة إلى سيناء واختراق الحدود نتيجة الهجوم المكثف من قبل جيش الاحتلال على قطاع غزة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج"صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد، أن الشعب المصرى لن يسمح بذلك وسيقف لكل من تسول نفسه بأن يفكر فى اختراق الحدود المصرية، موضحا أن الرئيس السيسى كان صريحا فى حديثه بأنه المسئول عن أمن مصر ولن يستطيع أحد أن يفعل ذلك وأن يهدد أمن مصر.

وأوضح أن مصر لازالت تدفع الثمن بدفاعها عن القضية الفلسطينية منذ الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، لافتا إلى أن مصر فى العدوان الأخير على غزة هى من بادرت بإعادة الإعمار فى غزة بتوجيهات من الرئيس السيسي.

ولفت إلى أن مصر قادرة على حماية حدودها، موضحا أن غزة أصبحت الآن معزولة عن العالم بعد أن قامت إسرائيل بغلق المعابر الأربعة، ولم يتبقى إلا معبر واحد، وتم إيصال رسالة من الجانب الإسرائيلى إلى مصر بأنها لن تسمح بدخول المساعدات المصرية إلى غزة وهو مرفوض تماما.

وأوضح أن الحديث كان إطلاق النار، وتبادل الأسرى خاصة وأن هناك أسرى كثيرة من إسرائيل، موضحا أن الرئيس الأمريكى جو بايدن حذر من دخول أطراف أخرى فى القضية الفلسطينية وكان المقصود إيران وعن طريق حزب الله وهى ذراع طهران فى المنطقة بعد تبادل القصف بين الجانبين على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية.