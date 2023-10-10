اعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت باننا "استعدنا السيطرة على المنطقة الحدودية مع غزة ونتجه نحو الهجوم الشامل". ولفت وزير دفاع إسرائيل الى ان حماس أرادت التغيير في غزة وهذا ما سنفعله، وغزة لن تعود كما كانت وستندم على هذه اللحظة.

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدفاع الإسرائيلي: استعدنا السيطرة على المنطقة الحدودية مع غزة ونتجه نحو الهجوم الشامل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.