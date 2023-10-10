وزارة السياحة الإسرائيلية: ينبغي تجنب الرحلات إلى إسرائيل وعلى السياح ملازمة الفنادق وتجنب الرحلات

اعلنت وزارة السياحة الإسرائيلية في مذكرة أرسلتها إلى وكالات السياحة المحلية، إنه "ينبغي تجنب الرحلات إلى إسرائيل"، في الوقت الذي أشارت فيه إسرائيل إلى أنها قد تخطط لهجوم بري على غزة ردا على هجمات حركة حماس الفلسطينية في مطلع الأسبوع.

وأضافت المذكرة أنه "يتعين على من يقومون برحلات بحرية أن يبقوا على سفنهم، بينما يجب على السياح الآخرين البقاء في فنادقهم".

وجاء في المذكرة "بشكل عام، يرجى البقاء بالقرب من الأماكن المحمية والتصرف وفقا لتعليمات القيادة الداخلية".