أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، بأن "القوات الاسرائيلية أطلقت قبل قليل عدة قذائف احداها فوسفورية من مواقعها في مزرعة زبدين باتجاه مزرعة بسطرا ومحيط مزرعة المجيدية".

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": القوات الاسرائيلية أطلقت عدة قذائف احداها فوسفورية باتجاه مزرعة بسطرا ومحيط مزرعة المجيدية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.