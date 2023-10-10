"حزب الله": إستهدفنا ملالة إسرائيلية غرب بلدة صلحا بصاروخين موجّهين وتم إصابتها ‏وتدميرها بالكامل

أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "ردأ على الإعتداءات الإسرائيلية التي إستهدفت عددا من نقاط المراقبة التابعة للمقاومة ‏الإسلامية، قام مجاهدونا مساء هذا اليوم بإستهداف ملالة إسرائيلية من نوع زيلدا عند موقع ‏الصدح غرب بلدة صلحا (المستعمرة المسماة أفيفيم) بصاروخين موجّهين وتم إصابتها ‏وتدميرها بالكامل".‏

وأضاف الحزب، في بيانه، "ما النصر إلا من عند الله العزيز الجبار".