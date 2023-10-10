أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "ردأ على الإعتداءات الإسرائيلية التي إستهدفت عددا من نقاط المراقبة التابعة للمقاومة الإسلامية، قام مجاهدونا مساء هذا اليوم بإستهداف ملالة إسرائيلية من نوع زيلدا عند موقع الصدح غرب بلدة صلحا (المستعمرة المسماة أفيفيم) بصاروخين موجّهين وتم إصابتها وتدميرها بالكامل".
وأضاف الحزب، في بيانه، "ما النصر إلا من عند الله العزيز الجبار".
كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله": إستهدفنا ملالة إسرائيلية غرب بلدة صلحا بصاروخين موجّهين وتم إصابتها وتدميرها بالكامل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.