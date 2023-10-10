توتر الجنوب مضبوط ولا حرب حالياً

علمت "النشرة" من مصادر مطلعة ان التوتر على الحدود الجنوبية سيبقى قائما ولكنه مضبوط نسبياً، ارتباطاً بخطوات اسرائيل العدوانية في قطاع غزة.

لكن المصادر استبعدت حصول تطور ميداني كبير حالياً في جنوب لبنان يصل الى حد الدخول في حرب مفتوحة بين اسرائيل ولبنان، واصفة ما يجري بأنها مناوشات نارية لن تتوسع الاّ في حال اقدمت إسرائيل على شن حرب ضد لبنان، وهو امر مستبعد.

واوضحت المصادر ذاتها أن إشغال الاسرائيليين على كل الجبهات سيتواصل، "بينما يجري رصد تطورات قطاع غزة"، وفي حال اقدم الاسرائيليون على "تخطي الخطوط الحُمر"، بمعنى تنفيذ عملية تهجير شاملة للفلسطينيين من القطاع بإتجاه سيناء عبر معبر رفح، او القضاء عليهم وشل حركتهم، فعندها ستحدث "مفاجآت ميدانية" في اكثر من اتجاه.