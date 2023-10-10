هيئة البث الإسرائيلية: إطلاق صاروخ من الجانب اللبناني باتجاه آلية عسكرية إسرائيلية

اعلنت هيئة البث الإسرائيلية عن إطلاق صاروخ من الجانب اللبناني باتجاه آلية عسكرية إسرائيلية. وفي السياق، ذكرت قناة "المنار" بان صواريخ موجهة استهدفت اليتين عسكريتين للعدو الإسرائيلي في مستعمرة "أفيفيم" مقابل مارون الراس في القطاع الاوسط ما أدى إلى إحراقهما بالكامل.

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