الجيش: تعرض خراج منطقتَي القليلة والضهيرة ومناطق حدودية أخرى لقصف مدفعي من قبل العدو الإسرائيلي

أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش، أنه "بتاريخ 10 / 10 / 2023، تعرض خراج منطقتَي القليلة والضهيرة ومناطق حدودية أخرى في قضاء صور لقصف مدفعي من قبل العدو الإسرائيلي، بعد إطلاق صواريخ من سهل القليلة باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة".

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