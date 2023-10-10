الحلبي أعلن إستمرار إقفال المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية والخاصة بالأقضية المتاخمة للحدود الجنوبية

أعلن وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، عن "استمرار إقفال المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية والخاصة، يوم غد الأربعاء في الأقضية المتاخمة للحدود الجنوبية الدولية، وذلك "نتيجة التوتّر الذي تشهده القرى الواقعة في الأقضية المذكورة، وخشية تعرُّض سلامة المعلمين والمتعلمين والأهالي للخطر، لا سمح الله".

ودعا الحلبي إلى "متابعة بيانات الوزارة يوما بيوم، لرصد التطورات الميدانية، والمحافظة على انطلاقة العام الدراسي".