اشار وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حمية في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الى انه "استكمالا للتفعيل والإصلاح وتحسين الخدمات في مطار بيروت الدولي، فقد تم إعداد تقرير شامل وتفصيلي حول وضعية وطبيعة وآلية ومعوقات سير العمل والثغرات والإجراءات ال 13 الواجب اتخاذها، والذي تم رفعه مؤخرا الى الامانة العامة لمجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم".

كانت هذه تفاصيل خبر حمية: تم إعداد تقرير شامل وتفصيلي حول طبيعة وآلية ومعوقات سير العمل في المطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.