«رويترز»: الغارات الإسرائيلية تجبر شاحنات مساعدات مصرية لـ غزة على العودة للحدود

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وكالة "رويترز" أن الغارات الإسرائيلية تسببت في تعطيل معبر رفح البري، مما تسبب في إجبار شاحنات المساعدات المصرية المتجهة إلى غزة على العودة إلى الحدود.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وجه بتقديم الدعم الفورى والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين، وهو ما يتم بشكل مستمر فى إطار دعم وتضامن جمهورية مصر العربية تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق لتخفيف حدة أحداث العنف التى أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.

وفي وقت سابق، أعلت التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموى استعداده لإرسال قافلة شاملة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والعلاجية، تضم أطباء من جميع التخصصات وأدوية وأجهزة طبية لدعم الأشقاء الفلسطينين جراء أعمال العنف التى شنتها إسرائيل على قطاع غزة.

وأعرب التحالف الوطنى عن أسفه الشديد حيال تصاعد أعمال العنف بقطاع غزة، وهو ما يهدد السلام الدولي ويتنافي مع ميثاق الأمم المتحدة بالحفاظ علي حقوق الإنسان، مؤكداً علي تضامنه ودعمه الكامل للشعب الفلسطيني.

وأكد التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى على مواصلة جهوده فى إرسال المزيد من المساعدات الإنسانية بكافة أشكالها حتى تحسن الأوضاع.

ويأتي هذا بعد أيام من عملية "طوفان الأقصى" للمقاومة الفلسطينية، والتي أسفرت منذ السبت عن مقتل 700 إسرائيلي وأسر 100 وإصابة 2000، ما دفع قوات الاحتلال لفرض حصار شامل على غزة.