شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن: لا نريد مقتل مدنيين في غزة أو إسرائيل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - (رويترز)

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة لا تريد أن ترى مدنيين أبرياء يقتلون في أي مكان، بما في ذلك غزة وإسرائيل.

وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي تتجه فيه الدفعة الأولى من المساعدات الأمنية الأمريكية إلى إسرائيل.

وقال كيربي في مقابلة مع شبكة (سي.إن.إن) الأمريكية «ما نركز عليه هو ضمان حصول إسرائيل على ما تحتاج اليه للدفاع عن نفسها والتصرف مع حماس، فيما تتجه الدفعة الأولى من المساعدات العسكرية إلى إسرائيل أثناء تحدثنا».

ورداً على سؤال بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة أصدرت أي تحذيرات لإسرائيل تتعلق بسقوط قتلى مدنيين، قال كيربي «لا نريد رؤية مقتل أي مدنيين أبرياء في أي مكان بالعالم، بما في ذلك بالتأكيد غزة وفي إسرائيل».

وتابع أن «حماس» قتلت بالفعل الكثير من المدنيين الأبرياء منذ بدء هجومها على جنوب إسرائيل، السبت.

وقال إن «إسرائيل، كدولة ديمقراطية نابضة بالحياة، تشاركنا العديد من القيم والمصالح، ومن المؤكد أن احترام الحياة هو إحدى هذه القيم». وأضاف «نكون دائماً أفضل معاً عندما نلاحظ هذا الاحترام للحياة وقوانين الحرب أيضاً».

وقال كيربي لشبكتي (سي.إن.إن) و(إم.إس.إن.بي.سي)، إن الشريحة الأولى من المساعدات العسكرية الأمريكية الإضافية في طريقها إلى إسرائيل، وإنه يشك في وجود دفعات إضافية في المستقبل.

وكان كيربي قال، الاثنين، إن البيت الأبيض يتوقع طلبات أمنية إضافية من إسرائيل، وسيحاول تلبية تلك الاحتياجات في أسرع وقت ممكن.