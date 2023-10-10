شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء أرمينيا سيتغيّب عن قمة يتوقّع فيها حضور بوتين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بشكيك - (أ ف ب)

سيتغيّب رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان عن الاجتماع المقرر، الجمعة، في بشكيك بين رؤساء دول الجمهوريات السوفيتية السابقة، بمن فيهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على ما أعلنت الرئاسة في قرغيزستان، البلد المضيف للقمة، الثلاثاء.

وأوضحت الرئاسة على فيسبوك أنه «بسبب عدد من الظروف، أعلن رئيس الوزراء الأرمني بأسف، أنه لن يتمكن من المشاركة في الاجتماع بين رؤساء الدول»، في حين تشهد العلاقات بين أرمينيا وروسيا أزمة.

ويتّوقع أن يحضر بوتين هذه القمة التي ستعقد في قرغيزستان، في أول رحلة له إلى الخارج، منذ إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال في حقه.

وسيلتقي الرئيس الروسي أقرب حلفائه هناك، بمن فيهم الرؤساء البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو، والكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف، والأوزبكستاني شوكت ميرزيوييف.

وتشهد العلاقات بين روسيا وأرمينيا توتراً منذ أشهر، وقد تفاقمت، بعد الانتصار العسكري الذي حققته أذربيجان أخيراً على الانفصاليين الأرمن في ناغورنو كراباخ.