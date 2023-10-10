شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة الإندونيسية تقتل شخصاً خلال احتجاج على شركة لزيت النخيل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جاكرتا - أ.ف.ب

اتهمت ثلاث منظمات بيئية وحقوقية، الثلاثاء، الشرطة الإندونيسية بقتل شخص عندما فتحت النار في بورنيو على متظاهرين كانوا يحتجون على موقف شركة لإنتاج زيت النخيل من صغار المزارعين.

وبحسب هذه المنظمات فتحت الشرطة النار، السبت، على سكان قرية سيرويان الواقعة في مقاطعة كاليمانتان وسط جزيرة بورنيو، أثناء احتجاجهم على رفض شركة إنتاج زيت النخيل، التخلي عن 20% من الامتياز لصغار المزارعين، وفقاً لما ينص عليه قانون أصدرته الحكومة.

وذكرت هذه المنظمات غير الحكومية أن رجلاً يبلغ من العمر 35 عاماً يُدعى جيجيك قُتل في إطلاق النار. وقال أولي أرتا سياجيان الناشط في المنتدى البيئي الإندونيسي، المسؤول عن الغابات والمزارع إن «الشرطة استخدمت العنف بإطلاق الغاز المسيل للدموع ثم إطلاق النار ما أدى إلى مقتل شخص أصيب في الصدر».

وبحسب الجمعية، فقد تم اعتقال ما لا يقل عن 20 شخصاً. وذكرت وسائل إعلام أنه تم إطلاق سراحهم جميعاً.