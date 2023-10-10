شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل أربعة أشخاص في شرق الكونغو بينهم صينيان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بوكافو - (أ ف ب)

قَتَلَ مسلحون صينيين وجنديين في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، بحسب مسؤول محلي، الثلاثاء، في أحدث أعمال عنف تضرب المنطقة المضطربة.

وقع الهجوم مساء السبت في منجم للذهب تديره الصين في قرية ميسيسي بمقاطعة جنوب كيفو الشرقية، بحسب المسؤول المحلي سامي كالوندجي.

وأوضح أن مجهولين تبادلوا إطلاق النار مع عسكريين يتولون حراسة المنجم، مما أدى إلى مقتل جنديين وصينيين اثنين.

وصرح كالوندجي لفرانس برس أن المهاجمين أطلقوا النار أيضاً على ثلاثة مدنيين، بينهم صيني ومترجم غيني، ثم فروا «مع حقائب مليئة بالمال والهواتف المحمولة والوثائق».

ولم تتمكن فرانس برس من التأكد بشكل مستقل من تفاصيل الهجوم.

وتنتشر الميليشيات في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ عقود، وهي إرث من الحروب الإقليمية التي اندلعت في التسعينات والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

كما أن الهجمات على مواقع التعدين في جنوب كيفو الغنية بالذهب، وحيث يعمل العديد من الصينيين، شائعة أيضاً.

والشهر الماضي، قُتل كذلك أربعة أشخاص، بينهم صينيان في المقاطعة.