شكرا لقرائتكم خبر عن زعيم حزب «العمال» يعد بـ«تضميد جروح» بريطانيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بريطانيا - أ.ف.ب

وعد زعيم المعارضة البريطانية كير ستارمر، الثلاثاء، بـ«عقد من التجديد الوطني»، مرجحاً فوز حزب «العمال» في الانتخابات المقبلة «لتضميد جروح» البلاد التي سببها 13 عاماً من حكم حزب «المحافظين».

وفي ليفربول (شمال إنجلترا)؛ حيث يجتمع حزب «العمال» في مؤتمر منذ، الأحد، أعرب نواب وقادة الحزب عن تفاؤلهم مع اقتراب موعد الانتخابات المتوقعة بحلول كانون الثاني/ يناير 2025، مع تصدر حزبهم نوايا التصويت.

ودعا كير ستارمر في خطابه حزبه إلى منح البريطانيين «الحكومة التي يستحقونها»، مضيفاً: «دعونا ندير ظهورنا للانحدار الذي لا نهاية له للمحافظين، مع عقد من التجديد الوطني».

وقال ستارمر (61 عاماً) الذي يتوقع كثر أن يكون رئيس وزراء بريطانيا المستقبلي، إن «ما كسر يمكن إصلاحه، وما دمّر يمكن إعادة بنائه».

واعتبر المحامي والقاضي السابق الذي تولى رئاسة الحزب في عام 2020، أن «الناس يلجأون إلينا لأنهم يريدون تضميد الجروح ونحن المعالجون» و«بناة» مملكة متحدة جديدة.

ومنذ الأحد، أعلن مسؤولو حزب «العمال» بعض عناصر برنامجهم الانتخابي المقبل، مثل التدابير الرامية إلى تعزيز حقوق العمال وخطة بقيمة 1.5 مليار جنيه إسترليني للنظام الصحي العام (إن إتش إس) الذي يعاني أزمة بعد سنوات من التقشف.

ويعتزم حزب «العمال» أيضاً وضع حد لخطة الحكومة المحافظة التي لا تزال المحاكم تعرقلها، لترحيل المهاجرين الذين وصلوا بشكل غير نظامي إلى رواندا.