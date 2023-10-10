شكرا لقرائتكم خبر عن السويد تعلق المساعدات التنموية للفلسطينيين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كوبنهاجن- رويترز

قال وزير التنمية الدولية السويدي، يوهان فورسيل، في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، إن السويد ستعلق مؤقتاً المساعدات التنموية للأراضي الفلسطينية. ويجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، لتسوية خلافات بين دولهم وعددها 27 حول ما إذا كانت ستواصل تقديم مدفوعات المساعدات للفلسطينيين غداة تراجع المفوضية الأوروبية عن إعلان تعليق جميع هذه المساعدات. وأعلنت الدنمارك، جارة السويد، في وقت سابق أنها ستوقف المساعدات.