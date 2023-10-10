انت الان تتابع خبر إسرائيل ترد على جنوب لبنان بضربات مدفعية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وفي وقت سابق، انطلقت رشقات صاروخية من جنوب لبنان باتجاه مناطق في شمال إسرائيل، فيما دوت صفارات الإنذار هناك.

وقالت وسائل الاعلام، أن "المدفعية الإسرائيلية استهدفت المواقع التي أطلقت منها الصواريخ من جنوب لبنان"، مشيرة الى أن "القصف الإسرائيلي استهدف محيط بلدات الضهيرة والقليلة والمنصوري على الحدود جنوب لبنان".



وأوضحت في السياق أن "معلومات وردت تفيد بأن عمليات تسلل تمت من جنوب لبنان".

وتشهد الحدود اللبنانية الجنوبية انتشارا للجيش اللبناني وسط استنفار عسكري للجيش الإسرائيلي، فيما يسود الهدوء الحذر الموقع.

وأفادت صحيفة "النهار" بأن "عناصر الجيش الإسرائيلي في حالة استنفار على الحدود وسط وانتشار للجيش من الجانب اللبناني".

يذكر أن قوات "اليونيفيل" والجيش اللبناني يقومان بتسيير دوريات مشتركة على طول الخط الأزرق جنوب لبنان".

هذا، وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري، الثلاثاء، "إن إسرائيل تصرفت بشكل حاسم في مواجهة الأحداث على جبهة لبنان وذلك "من الأرض ومن الجو، بسرعة ودقة"، مؤكدا أنه "لا توجد أحداث أخرى في الشمال، لكن الجيش الإسرائيلي على استعداد تام للسيناريوهات المستقبلية".

والاثنين، أعلن "حزب الله" مقتل 4 من عناصره في قصف إسرائيلي على لبنان، وقالت تل أبيب إن نائب القائد اللفتنانت كولونيل عليم عبد الله، قتل في غارة سابقة على الحدود أعلنت "كتائب القسام" في لبنان مسؤوليتها عنها.