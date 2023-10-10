اختتام مناورات بحرية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان

سيئول ـ ا.ف.ب: اختتمت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان مناورات بحرية تضمنت محاكاة لاعتراض سفن تهريب كورية شمالية، على ما أعلنت البحرية في سيئول.والمناورات التي استمرت يومين هي الأولى من نوعها في سبع سنوات. وجاءت في وقت تعزز الدول الثلاث تعاونها في مواجهة تهديدات بيونج يانج.

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