لندن ـ ا.ف.ب: رحَّبت بريطانيا بالإفراج عن أربعة بريطانيين كانوا محتجزين في أفغانستان وقدَّمت نيابة عن عائلاتهم اعتذارًا عن «أي انتهاكات لقوانين البلد» الآسيوي.

وقال متحدث باسم مكتب الشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية «نرحِّب ونقدِّر إفراج إدارة أفغانستان الحالية عن أربعة مواطنين بريطانيين احتُجزوا بتهمة انتهاك قوانين أفغانستان».

كانت هذه تفاصيل خبر لندن ترحب بإفراج أفغانستان عن أربعة بريطانيين وتعتذر لكابول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.