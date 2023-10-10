تنسيقية شباب الأحزاب تؤكد دعمها لترسيخ مفاهيم الصحة النفسية والوعي تجاهها

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القاهرة - سامية سيد - أكدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، استمرارها في تقديم شتى سُبُل الدعم ،لارساء مُثُل الصحة النفسية والتماشي مع احتياجات الشباب المصري في ذلك السياق بخطوات راسخة واستراتيجية واضحة، كركن أساسي لبناء الجمهورية الجديدةن ومواكبة ركب التنمية وخاصة الصحة النفسية للشباب المصري بالجمهورية الجديدة.

وأشارت التنسيقية في اليوم العالمي للصحة النفسية، إلى أنها كانت ولازالت داعمة لترسيخ مفاهيم الصحة النفسية والوعي تجاهها، مضيفة أنها أخذت على عاتقها نشر ذلك الوعي في شتى الاتجاهات وعلى رأسها مجالات الرياضة والتعليم والتدريب مما سيسفر عن جيل جديد من المدربين لنشر الوعي بالصحة النفسية للشباب.

وأثنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على الجهود المبذولة من الدولة المصرية في ملفي الإدمان والصحة النفسية، وتؤكد ثقتها فى استمرار الجهود المثمرة في الملفين، حيث خصصت الدولة اهتمامًا خاصًا بالصحة النفسية ضمن الاستراتيجية الوطنية للصحة (2023 - 2030) التي تم إعلانها في المؤتمر الدولي للصحة والسكان والتنمية.

وتابعت :"وتفخر التنسيقية بكونها رائدة في دعم ملف الصحة النفسية منذ عام 2019، من خلال مبادراتها المجتمعية المتعددة والمخصصة لملف الصحة النفسية، كما أعلنت التنسيقية في 2023 الاهتمام بالصحة النفسية ضمن استراتيجياتها (البناء المتعدد) من أجل العمل على التشريعات الثانوية ومراجعة القوانين المنظمة والخادمة لصحة المواطن النفسية ودراسة الملف التنفيذي لواقع الصحة النفسية وتقديم مقترحات في إطار العمل على الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ، والإستراتيجية الوطنية للصحة".