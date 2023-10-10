شكرا لقرائتكم خبر عن الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تستقبل الكيانات الشبابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وكان في استقبال الوفد المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي ومستشارها القانوني، والذي بدأ اللقاء بتوجيه التحية للكيانات الشبابية على تشريفهم لمقر الحملة، مؤكداً أن للشباب دور كبير في الاستحقاق الدستوري القادم، خاصة أن الشباب المصري الواعي المُحب لبلده كتلة تصويتية كبيرة لها أثرها، مشيراً إلى أن دور الكيانات الشبابية هام وحيوي في توعية المواطنين وخاصة فئة الشباب في المشاركة الإيجابية بالانتخابات الرئاسية القادمة وكذلك توعية المواطنين بما حدث على أرض الواقع من إنجازات على مدار التسع سنوات الماضية.

ومن جانبه، أكد وفد الكيانات الشبابية، أنهم بالفعل قاموا بعقد لقاءات حوارية فعّالة مع الشباب لحثهم على المشاركة الإيجابية في الانتخابات القادمة وأهمية دورهم في الممارسة السياسية، مع قيامهم بتوحيد الكيانات الشبابية كافة على قلب واحد، مشيرين إلى أنهم بصدد تنفيذ العديد من الفعاليات الشبابية والتوعوية سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو الجولات الميدانية لإعلام المواطنين بما تم إنجازه على مدار السنوات الماضية في مصر بمختلف محافظاتها.

وأشار ممثلو الكيانات الشبابية إلى أنه سيتم إطلاق عدد من الحملات والفعاليات التوعوية قد تمتد أيضاً إلى المصريين في الخارج، خاصةً لما تمتلكه هذه الكيانات من كوادر ذات حيوية وخبرة هدفها الأول والأساسي مصلحة الوطن، فضلا عن إطلاق حملة"شارك بصوتك" لتوعية المواطنين بدورهم في التصويت ومباشرة حقهم في الانتخابات.