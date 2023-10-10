وزير الدفاع الإسرائيلي يشارك عن بُعد في اجتماع وزراء دفاع الأطلسي

أعلن مسؤول غربي إن من المتوقع أن يشارك وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت في اجتماع لوزراء دفاع حلف شمال الأطلسي عبر دائرة تلفزيونية مغلقة يوم الخميس. وأوضح المسؤول أن الاجتماع، الذي سيعقد في بروكسل، كان من المقرر سابقا أن يتناول قضايا بينها الحرب في أوكرانيا وبعثات حلف شمال الأطلسي في كوسوفو والعراق، لكن تمت إضافة جلسة مع جالانت بعد هجوم حماس واسع النطاق على إسرائيل يوم السبت.

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