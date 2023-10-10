حزب ليكود الإسرائيلي: نقطع "خطوات كبيرة" نحو تشكيل حكومة وحدة في اسرائيل

أعلن حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إنه يقطع "خطوات كبيرة" نحو تشكيل حكومة وحدة اليوم الثلاثاء. ولفت الليكود في بيان، الى إن نتانياهو دعا بيني غانتس وهو رئيس حزب معارض رئيسي للاجتماع.

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