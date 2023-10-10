الخارجية الفرنسية: باريس ستنظم رحلة جوية الخميس لإجلاء فرنسيين من إسرائيل

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن شركة "إير فرانس" ستنظم رحلة الخميس لإجلاء رعاياها الراغبين في مغادرة إسرائيل، في ظل الحرب بين الدولة العبرية وحركة حماس.
واوضحت وزيرة الخارجية كاترين كولونا إن الناقل الفرنسي سينظم "رحلة خاصة هذا الخميس" لتأمين إجلاء رعاياها الذين لم يتمكنوا من المغادرة بعد تعليق عدد من شركات الطيران رحلاتها الى مطار بن غوريون.
الى ذلك، أكدت أن عدد الفرنسيين الذين قتلوا جراء عملية حركة حماس السبت ارتفع الى ثمانية، وأن 20 آخرين بينهم طفل هم في عداد المفقودين "وتمّ على الأرجح خطفهم".
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