حماس: المطلوب من العرب فتح الحدود وتزويد قطاع غزة بكل ما يحتاجه

اكد القيادي في حركة حماس سامي أبو زهري بان "المطلوب من العرب فتح الحدود وتزويد قطاع غزة بكل ما يحتاجه، ونحن ندرك حجم معاناة شعبنا لكننا لن نستسلم لأننا أصحاب قضية".

ولفت زهري في حديث تلفزيوني، الى انه "على الاحتلال أن يدرك أن المعادلة تغيرت وأصبح القتل بالقتل والتدمير بالتدمير والأسر بالأسر، وسنعمل على إطلاق سراح الخمسة آلاف أسير الموجودين في سجون الاحتلال".