الجامعة اللبنانية أعلنت تعليق الدراسة والاعمال الادارية في شعبة العلوم في بنت جبيل

أعلن رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران تعليق الدراسة والاعمال الادارية في شعبة العلوم في بنت جبيل يوم غد الاربعاء الواقع فيه١١/١٠/٢٠٢٣ بسبب عدم استقرار الاوضاع الامنية على الحدود اللبنانية الجنوبية، على ان تصدر الجامعة بيانات لاحقة تبعا لتطور الاوضاع.

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