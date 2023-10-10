تيننتي: اليونيفيل رصدت عند حوالي الساعة 5:30 مساءً إطلاق صواريخ من جنوب مدينة صور

اعلن الناطق الرسمي بإسم اليونيفيل أندريا تيننتي ان اليونيفيل رصدت عند حوالي الساعة 5:30 مساءً إطلاق صواريخ من جنوب مدينة صور. ولفت تيننتي الى اننا "نواصل اتصالاتنا مع السلطات على جانبي الخط الأزرق لتهدئة هذا الوضع الخطير للغاية، ونحث الجميع على ممارسة ضبط النفس في هذا الوقت الحرج".

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