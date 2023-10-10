شيخ العقل عرض مع جنبلاط المستجدات والتقى الشيخ نعيم حسن وزوارا

التقى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى في دار الطائفة في بيروت اليوم، الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، وجرى البحث بالاوضاع العامة في البلاد والمستجدات الراهنة في المنطقة، وكذلك في واقع المجلس المذهبي وشؤونه، وقد حضر جزءا من اللقاء القاضي الشيخ غاندي مكارم.

كذلك التقى الشيخ القاضي نعيم حسن في زيارة ودية وتشاورية.

واستقبل ايضا أمين عام لجنة الحوار الاسلامي المسيحي الدكتور محمد السماك وجرى البحث بعدد من المواضيع المتعلقة بالحوار وبأهمية التواصل بين المرجعيات الدينية، خصوصا في ظل الاوضاع الصعبة في لبنان والمنطقة والتي تتطلب لقاءات تنسيقية متتالية بهذا الخصوص.

ومن زواره المديرة العامة ل "جمعية الثروة الحرجية والتنمية" سوسن ابو فخر الدين مع وفد، للبحث في قضايا بيئية وتنموية، بمشاركة السيدين رفيق مكارم ورفعت نويهض من جمعية المتن الاعلى للبيئة وبحضور مدير عام المجلس مازن فياض ومدير الاوقاف نزيه زيعور.

وكان الشيخ أبي المنى استقبل في دارته في شانيه وفودا من بلدات: عين زبدة وخربة قنفار والمريجات ومكسة وبريح ومن مشايخ آل سري الدين من المشرفة.

واستقبل كلا من القاضية فرح غاندي مسعود وذويها، ثم المحامي الدكتور طلال جابر عضو المجلس المذهبي، فالشاعرين مازن غنام ورامي نعيم، والتقى عضو المجلس المذهبي السابق الشيخ روزبا ابو فخرالدين بحضور مستشاره للتواصل والعلاقات العامة الشيخ فادي العطار. وكذلك التقى الشيخ خليل الصيفي، بحضور عضوي المجلس المذهبي الشيخ العطار والشيخ محمد غنام. والتقى كلا من رئيس بلدية شانيه حسين يوسف ابي المنى ورئيس جمعية النهضة الخيرية فيها ربيع محمد ابي المنى.

وكان شيخ العقل قد شارك في مأتم المرحوم الشيخ أبو عماد حليم نبا في راس المتن، على رأس وفد من المشايخ وبحضور جمع غفير من مشايخ البلاد وأهالي راس المتن ومنطقة المتن الاعلى والجبل.

وتقبل التعازي مع عائلة الفقيد والى جانبه الشيخان الجليلان ابو زين الدين حسن غنام وابو فايز امين مكارم ومشايخ افاضل ووزير التربية عباس الحلبي وامين سر اللقاء الديمقراطي النائب هادي ابو الحسن واهالي راس المتن.

وقدم الشيخ ابي المنى شهادة بالراحل قبيل الصلاة قائلا: " قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون، انه الموت الحق الذي يلاقينا اليوم ليأخذ منا أخا غاليا ووجها خيرا معطاء من عائلة خيرة ومن بلدة معطاء، الشيخ ابو عماد حليم نبا، وقد عرفناه اخا وصديقا ورفيق درب في الايام الصعاب، فكان مندفعا مقداما مضيافا، عرفه الأخوة وعرفوا كرم ضيافته ومحبته وتضحياته الجمة. سنفتقده في الملمات وقد كان مثالا في الجد والاندفاع والمحبة وجمع الشمل. لروحه الرحمة والسعادة ولكم طيب البقاء وانا لله وانا اليه راجعون".

ثم أم الصلاة والى جانبه المصلي الشيخ فيصل غرز الدين.

وفي بلدة القماطية قضاء عاليه شارك ممثله المستشار الشيخ وسام سليقة ووفد من المشايخ في احتفال رعته وزارة الثقافة بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف ودعى اليه امام البلدة الشيخ مهدي الغروي، والقى باسمه مستشاره لشؤون الثقافة التوحيدية عضو المجلس المذهبي الشيخ وسام سليقة كلمة بالمناسبة.

كذلك مثله مستشاره الاعلامي الشيخ عامر زين الدين في الندوة الاعلامية التي اقامتها جمعية كمال جنبلاط الفكرية في مكتبة بعقلين الوطنية بعنوان: "التجرد والموضوعية في نقل الخبر عبر وسائل الاعلام".