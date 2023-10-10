قبلان قبلان: 5 رعاة لكيان اسرائيل منذ أن زُرع في قلب فلسطين بئس العرب ‏وبئس الغرب

اشار عضو هيئة الرئاسة في حركة "أمل" النائب قبلان قبلان الى ان "اميركا وبريطانيا وفرنسا وايطاليا والمانيا، خمس رعاة للكيان الصهيوني منذ أن زرع في قلب المنطقة العربية والإسلامية في ⁧‫فلسطين⁩ وهي دول إستعمارية لها تاريخ حافل من الهنود الحمر الى فيتنام والتشيلي وافغانستان وجنوب افريقيا والجزائر وليبيا والعراق وغيرها. هذه الدول تدعم ربيبتها "اسرائيل" في قتل اطفال فلسطين ونسائها وشيوخها، وتشجعها لقطع الماء والكهرباء والأدوية والأطعمة عن شعب كامل، ولا تهتز لوصف قادة العدو للشعب الفلسطيني الأبي بأبشع الأوصاف التى لو قالها عربي في أحدى هذه الدول لتحركت أجهزتهم وصحافتهم وحريتهم المزيفة وقيمهم المغشوشة لملاحقته.⁧ فلنعلّم⁩ اطفالنا في المدارس ان في الغرب استعمار واستكبار وحرية مزيفة وقيم ساقطة مهما ادعوا ومهما فعلوا. ⁧انهم⁩ دول خمس يمثلون صورة العالم الاخر، دعونا⁩ منهم، هل نجد خمس دول عربية تدين أعمال "اسرائيل" وعدوانها على فلسطين ولبنان⁩ وسوريا⁩؟ ‏ربما لا نتقن الحساب، بل⁩ الأصح لا نجد خمس دول. ‏بئس العرب ‏وبئس الغرب".

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