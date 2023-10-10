عملية «طوفان الأقصى».. كيف نجحت الفصائل الفلسطينية في استخدام صواريخ فعالة ضد إسرائيل؟

الشارقة - اميمة ياسر -

أفاد موقع "السجل العسكري" بأن "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، تواصل شن هجمات صاروخية ما بين 2000 إلى 5000 صاروخ غير موجه على أهداف عسكرية، على الرغم من قيام الطائرات الإسرائيلية بتدمير أهداف داخل قطاع غزة.

وذكر الموقع في تقرير له، نقلته قناة "روسيا اليوم"، أنه "منذ 7 أكتوبر، أطلق الفلسطينيون ما بين 2000 إلى 5000 صاروخ غير موجه على أهداف عسكرية في إسرائيل".

وتابع التقرير: "بدلا من الإصدارات الأولى من صواريخ القسام، استخدمت حماس صواريخ أكثر تقدما من الناحية التكنولوجية، وهكذا، استهدف بعضها مناطق تمركز نظام القبة الحديدية للدفاع الجوي، بينما أصاب بعضها الآخر أهدافا عسكرية".

وأضاف: "هكذا يلاحظ أنه منذ ظهور الإصدارات الأولى من صواريخ القسام، تم تجهيز مصانع إنتاج الصواريخ غير الموجهة، لأسباب تتعلق بالسلامة، في منشآت تخزين تحت الأرض بنيت خصيصا لهذا الغرض، في الوقت نفسه، من المفترض أن تبلغ المساحة الإجمالية للمصانع العسكرية التابعة لحماس حوالي 50 ألف متر مربع".

وأشار التقرير إلى أن "إطلاق الصواريخ غير الموجهة كان ممكنا بفضل شبكة متطورة تحت الأرض تصل من خلالها إلى منصة الإطلاق، والتي بدورها تكون مموهة ولا تفتح إلا في فترة الإطلاق، ومن الواضح أن معظم الصواريخ الفلسطينية الأولى حلقت لمسافة تقل عن 20 كيلومترا، لكن منذ عام 2014 حققت حماس تقدما كبيرا في هذا المجال. كما أن التطوير النشط للتقنيات الخاصة، وإدخال الحلول الأجنبية جعل من الممكن زيادة مدى إطلاق الصواريخ إلى 80-120 كم".

وأكد التقرير أنه "نظرا لقصر المسافة بين غزة وإسرائيل، فإن هذا يكفي لضرب أهداف في أي مكان تقريبا".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت "كتائب القسام" أنها قصفت مدن تل أبيب وهرتسيليا وبئر السبع ردا على استهداف الجيش الإسرائيلي للمدنيين.

كما بدأت المقاومة الفلسطينية في قصف مدينة عسقلان بوابل من الصواريخ ردا على قصف غزة وتهجير الفلسطينيين وإجبارهم على النزوح في عدة مناطق من القطاع.