شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا: من الخطأ تعليق المساعدات الإنسانية للفلسطينيين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برلين - أ ف ب

رفضت ألمانيا الثلاثاء، تعليق المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني الذي يعتمد عليها لتلبية احتياجاته الحيوية، حسب ما أكدت وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك قبل اجتماع طارئ لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.

وقالت في بيان: «سيكون من الخطأ تماماً تعليق المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين»، لأن «ملايين الأشخاص، من بينهم الكثير من الأطفال، في الأراضي الفلسطينية يعتمدون علينا في إمداداتهم من الغذاء والماء والدواء».

وعلى صعيد متصل، حثّت بيربوك السلطة الفلسطينية على «أن تنأى بنفسها» عن إرهاب الذي «لا يمكن تبريره».

وصرّحت المسؤولة الألمانية قبل الاجتماع الذي دعي للمشاركة فيه وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين ونظيره الفلسطيني رياض المالكي، «إلى القادة الفلسطينيين، نقول بوضوح: انؤوا بأنفسكم عن هذا الإرهاب. لا شيء يمكن أن يبرره».

وأضافت: «باعتباركم السلطة الفلسطينية، لديكم التزامات، بما في ذلك تجاه مواطنيكم».

ويأتي ذلك غداة إعلان الحكومة الألمانية التعليق «الموقت» لمساعدات أخرى مخصصة للتنمية.

بدورها، أعلنت الدنمارك الثلاثاء أنها ستعلق مساعداتها التنموية للفلسطينيين، لكنها ستبقي على مساعداتها الإنسانية.

وقالت الخارجية الدنماركية في بيان، إن «الحكومة الدنماركية قررت تعليق مساعداتها التنموية لفلسطين».

وأطلقت كوبنهاغن مراجعة «لضمان عدم إساءة استخدام الأموال الدنماركية، وخاصة لدعم ما وصفتها ب«المنظمات الإرهابية».

وأوضحت، أن «هذه المراجعة ستتم في إطار حوار وثيق مع شركاء الدنمارك في الاتحاد الأوروبي والمنطقة الشمالية».