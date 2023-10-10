شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا لم تنجح في استعادة مقعدها في مجلس حقوق الإنسان الأممي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الأمم المتحدة - (أ ف ب)

لم تنجح روسيا، الثلاثاء، في استعادة مقعدها في مجلس حقوق الإنسان الأممي الذي استبعدت منه، بعد الحرب في أوكرانيا، بعد حصولها على 83 صوتاً من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة.

وجددت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء، للفترة 2024-2026، عضوية 15 من أصل 47 دولة في هذا المجلس الذي يقع مقره في جنيف.

وتقسم الدول حسب الأقاليم، وكل مجموعة إقليمية تختار في العادة مسبقاً مرشحيها الذين توافق عليهم الجمعية العامة دون صعوبة.

لكن هذا العام، كان هناك مجموعتان لهما عدد من المرشحين أكبر من عدد المقاعد: أمريكا اللاتينية (البرازيل وكوبا وجمهورية الدومينيكان والبيرو، مرشحة لثلاثة مقاعد)، وأوروبا الشرقية (ألبانيا وبلغاريا وروسيا لمقعدين).

وتم التصويت في ظل قلق غربي، بسبب سرية الاقتراع وتراجع الاهتمام بقضية أوكرانيا.

لكن بلغاريا وألبانيا نالتا في نهاية المطاف المقعدين بحصولهما على غالبية 160 و123 صوتاً على التوالي.

وحصلت روسيا على 83 صوتاً.

وكان سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا قد صرّح قبل أيام بأنه «لا يوجد نموذج للديمقراطية أو دولة مارقة، كما يقول بعضهم أحياناً». وأضاف: «لا يمكن لأيّ دولة عضو أن تدّعي أنها محصّنة ضد انتهاكات حقوق الإنسان».

في تشرين الأول/أكتوبر 2020، تم انتخاب روسيا لعضوية مجلس حقوق الإنسان لمدة ثلاث سنوات بغالبية 158 صوتاً، وفازت أوكرانيا بالمقعد الآخر بغالبية 166 صوتاً، لكن الجمعية العامة صوتت لصالح «تعليق» عضوية روسيا في إبريل/نيسان 2022 (93 صوتاً لصالح التعليق، و24 ضده وامتناع 58).